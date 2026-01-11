Eis auf dem Wasser und der niedrige Wasserstand stoppen den Fährverkehr nach Wangerooge. Auch nach Juist fahren heute keine Fähren.

Wangerooge - Der Fährverkehr zwischen der Ostfriesischen Insel Wangerooge und dem Festland fällt heute aus. Grund dafür sei der geringe Wasserstand und zu viel Eisbildung in der Hafenzufahrt in Harlesiel, teilten die Betreiber mit. Auch zwischen Juist und Norddeich werden heute keine Fähren fahren, wie ein Sprecher der Reederei Norden-Frisia sagte.