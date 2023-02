Salzbergen - Auf einem Abschnitt der Autobahn 30 in Niedersachen soll es von Montag an für voraussichtlich rund drei Monate zu Einschränkungen in beide Fahrtrichtungen kommen. Betroffen ist das Teilstück zwischen den Anschlussstellen Salzbergen (Landkreis Emsland) und Schüttorf-Nord (Landkreis Grafschaft Bentheim), wie die Autobahn Westfalen am Freitag mitteilte. In dem Abschnitt wird auf einer Strecke von rund sieben Kilometern die Fahrbahn erneuert.