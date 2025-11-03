weather wolkig
  3. Unfall: Fahranfänger bei Unfall schwer verletzt

Ein 18-Jähriger kommt auf der B71 bei Gardelegen von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Was bisher bekannt ist.

Von dpa 03.11.2025, 06:38
Ein 18-Jähriger kommt der Polizei zufolge aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. (Symbolbild)
Gardelegen/Westheide - Ein 18-Jähriger ist bei einem Autounfall auf einer Bundesstraße zwischen Born (Westheide) und Letzlingen (Gardelegen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum am Straßenrand. Der junge Mann musste von Einsatzkräften aus dem Wagen befreit werden. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.