  3. Extremismus: Extremisten fällen Bäume auf Berliner Schulhof

Unbekannte hinterlassen an einer Schule ein Nazisymbol. Und greifen zur Kettensäge. An einem anderen Gelände in der Nähe werden kommunistische Symbole gesprüht.

Von dpa 16.12.2025, 16:33
Rechts- und linksextremistische Parolen findet die Polizei an öffentlichen Gebäuden in Berlin-Lichtenberg. (Symbolbild)
David Inderlied/dpa

Berlin - Auf einem Schulgelände und einem Grundstück des Bezirksamtes in Berlin-Lichtenberg haben unbekannte Täter randaliert und extremistische Schmierereien hinterlassen. An der Schule im Stadtteil Karlshorst hinterließen sie am Wochenende unter anderem ein gesprühtes Nazi-Symbol, wie die Polizei mitteilte. Außerdem fällten die Täter mit einer aus einem Schuppen gestohlenen Kettensäge mehrere Bäume auf dem Schulgelände. 

An Büro- und Garagencontainern des Bezirksamtes an der Liepnitzstraße wurden von ebenfalls unbekannten Tätern hingegen kommunistische Symbole und linksextreme Parolen hinterlassen. Die Polizei untersucht, ob zwischen den Taten möglicherweise ein Zusammenhang besteht.