Die Wucht einer nächtlichen Detonation hat in Zeitz einen Altkleidercontainer in seine Einzelteile zerlegt. Wer hat die Explosion verursacht? Und warum?

Explosion zerstört Altkleidercontainer in Zeitz

In Zeitz sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit einem explodierten Altkleidercontainer gemacht haben. (Symbolbild)

Zeitz - In Zeitz hat eine Explosion einen Altkleidercontainer zerstört. Wer den Behälter für gebrauchte Kleidung und Schuhe in der Nacht zur Detonation brachte, ist noch unklar, wie die Polizei in Halle mitteilte.

Eine Seitenwand des Containers sei bis zu vier Meter weit auf eine Straße geschleudert worden, hieß es. Verletzte gab es nicht, der Sachschaden beträgt rund 1.200 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, sie leitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion ein.