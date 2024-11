Am späten Sonntagabend hören Menschen im Emsland einen lauten Knall. In einem Haus hat es eine Explosion gegeben. Der Fall wirft noch Fragen auf.

Börger - Bei einer Explosion in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Börger im Emsland ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 38-Jährige erlitt bei dem Unglück am späten Sonntagabend Verbrennungen dritten Grades und ist im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu der Explosion kam, ist demnach noch unklar.

Die Explosion zerstörte den Angaben nach unter anderem die Küchenfenster der Wohnung. „Glassplitter lagen verstreut auf dem Gehweg vor dem Gebäude“, teilte die Polizei mit. Weitere Verletzte gab es nicht.

Der Schaden an dem Gebäude und einem vor dem Haus geparkten Fahrzeug ist nach Polizeiangaben erheblich. Die betroffene Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar, die übrigen schon. Die Polizei ermittelt.