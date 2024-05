In einer Biogasanlage kommt es zu einer Explosion. Insgesamt werden vier Menschen verletzt. Was bisher bekannt ist.

Hardegsen - Bei einer Explosion in einer Biogasanlage sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Weitere zwei Menschen wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Der Vorfall in der Anlage im südniedersächsischen Hardegsen ereignete sich demnach am Dienstagvormittag in einem Lager für Gärreste. Wie es zu der Explosion kam, war zunächst unklar.

Durch die Explosion entzündeten sich demnach unter anderem Folien. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die beiden schwer verletzten Arbeiter wurden mit Hubschraubern in Spezialkliniken geflogen, die anderen beiden Verletzten in Krankenhäuser gefahren. Wegen des Vorfalls wurde die Bundesstraße 446 in dem Bereich stundenlang gesperrt. Die Ermittlungen zum Hergang des Zwischenfalls dauern an.