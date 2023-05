Leipzig - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Olaf Thon glaubt vor dem letzten Bundesliga-Spieltag noch an die Rettung seines früheren Clubs FC Schalke 04, aber auch an den Titelgewinn von Borussia Dortmund. Im Interview der „Leipziger Volkszeitung“ (Donnerstag) sagte der Weltmeister von 1990, die Schalker seien im Spiel bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zwar krasser Außenseiter, aber das seien sie in anderen Spielen auch gewesen. „Die Aussichten auf den Klassenerhalt sind nicht gerade riesig, Simon Terodde und Moritz Jenz fehlen gelbgesperrt. Aber wir glauben an unsere Chance. Ich tippe auf ein 2:2. Und dann wird man sehen, was wir dafür bekommen“, sagte Thon.

Der 57-jährige Schalke-Repräsentant betonte, Peter Knäbel und Thomas Reis hätten in der WM-Pause an den richtigen Schrauben gedreht und somit dafür gesorgt, dass Schalke wieder eine Chance auf den Klassenverbleib hat. „Die Mentalität der Jungs ist fantastisch, da hat Thomas Reis, den ich sehr schätze, sehr viel bewirkt“, sagte Thon.

In Sachen Meisterschaftsentscheidung ist sich Thon sicher, dass der BVB die Schale gewinnt. „Mainz in Dortmund? Keine Chance! Ganz Dortmund wird vibrieren, das lassen die sich nicht mehr nehmen. Ich glaube übrigens auch nicht, dass die Bayern in Köln gewinnen“, sagte Thon, der mit den Bayern einst dreimal Meister geworden war.

Er stellte sich zudem hinter den in die Kritik geratenen Oliver Kahn. Der sei erst seit kurzer Zeit Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, „man sollte ihm die Chance geben, sich zu entwickeln. In die Fußstapfen eines Uli Hoeneß zu treten, ist nicht nur schwer, sondern unmöglich. Einen Hoeneß kann man nicht eins zu eins ersetzen. Das haben Schalke nach Rudi Assauer und Leverkusen nach Reiner Calmund auch festgestellt“, sagte Thon.