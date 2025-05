Ex-Linker Wilke tritt Amt als Innenminister an

Der ehemalige Politiker der Linken und Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke, wechselt an die Spitze des Innenministeriums.

Potsdam - Brandenburgs neuer Innenminister René Wilke startet an diesem Donnerstag in sein Amt. Der parteilose Politiker, der 2024 aus der Linkspartei austrat, wird von SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke ernannt und dann im Landtag in Potsdam vereidigt. Wilke war bislang Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder).

Der 40-Jährige folgt nun auf die SPD-Politikerin Katrin Lange, die nach viel Kritik im Zusammenhang mit der Entlassung des Verfassungsschutzchefs als Innenministerin zurücktrat. Vor Wilke stehen wichtige Aufgaben wie die Neubesetzung der Spitze des Nachrichtendienstes und die Auseinandersetzung mit der Hochstufung der AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung.