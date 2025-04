Robert Klauß ist nicht mehr Trainer beim österreichischen Traditionsverein Rapid Wien. Nun hat er wieder Zeit, um selbst zu kicken. Sein Pass in Markranstädt ist noch gültig.

Fußball in Österreich

Wien - Der ehemalige Nürnberger Robert Klauß ist nicht mehr Trainer von Rapid Wien. Der österreichische Fußball-Erstligist verkündete die Trennung von dem 40-Jährigen nach nur vier Siegen in den vergangenen 17 Partien. Zuletzt hatte Rapid drei Pflichtspielniederlagen nacheinander kassiert. Der frühere Sandhäuser Spieler und Trainer Stefan Kulovits, bislang Assistenzcoach, übernimmt fünf Spieltage vor Schluss interimistisch die Position des Cheftrainers.

Klauß war Co-Trainer unter Rangnick und Nagelsmann

Über die Nachfolge von Klauß, der Rapid im November 2023 übernommen hatte, soll spätestens in den ersten Wochen der Spielpause entschieden werden. Klauß betreute die Wiener in 67 Pflichtspielen. Von Sommer 2020 bis Oktober 2022 hatte der langjährige Leipziger den 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga trainiert. Davor war er acht Jahre lang im Nachwuchs von RB Leipzig tätig, ehe er 2018 bis 2021 Co-Trainer unter Ralf Rangnick und später bei Julian Nagelsmann bei den RB-Profis war.

Immer mal wieder lief der gelernte Stürmer zuletzt auch für seinen Ex-Verein SSV Markranstädt auf, wo er einst in der Oberliga spielte und von da auch zum 2009 neu gegründeten Club RB Leipzig ging, wo er nur ein Spiel am 30. August 2009 gegen Germania Halberstadt bestritt. Sein Spieler-Pass beim Landesligisten Markranstädt ist nach dpa-Informationen immer noch gültig. Der SSV hat nach wie vor Kontakt zu Klauß und hat als Tabellensechster noch acht Saisonspiele zu absolvieren.