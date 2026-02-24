Comeback nach fast fünf Jahren: Vladimir Darida will mit Tschechien noch einmal dem WM-Traum hinterherjagen. Was Team-Manager Pavel Nedved und Darida selbst zu seinem Comeback sagen.

Prag - Der Ex-Hertha-Spieler Vladimir Darida kehrt nach knapp fünf Jahren in die tschechische Nationalmannschaft zurück. „Er ist ein erfahrener Spieler mit einem starken Charakter, welcher der Nationalmannschaft immer noch etwas zu bieten hat“, sagte Team-Manager Pavel Nedved. Darida (35) betonte, es gehe ihm nicht um persönliche Ambitionen, sondern darum, dabei zu helfen, den Traum der WM-Teilnahme für Tschechien Wirklichkeit werden zu lassen.

Letzte Chance im Play-off

Als Zweiter der Gruppe L nimmt Tschechien an den Play-offs zur Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 teil. Zuerst trifft das Land auf die Republik Irland und dann, falls erfolgreich, auf den Sieger des Duells zwischen Dänemark und Nordmazedonien.

Nach der Europameisterschaft 2021 hatte Darida seine Nationalmannschaftskarriere eigentlich nach 76 Länderspielen und acht Toren beendet. Der Mittelfeldspieler war von 2015 bis 2022 bei Hertha BSC. Anschließend ging er zum griechischen Verein Aris Thessaloniki. Im vorigen Jahr wechselte er als Mannschaftskapitän zurück in seine Heimat zum Erstligisten FC Hradec Kralove.