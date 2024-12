Das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg wiegt 250 Kilogramm und soll am Dienstag entschärft werden. Die Anwohner in der Nähe des Fundortes verlassen ihre Häuser.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst soll die Bombe am Dienstag entschärfen. (Symbolfoto)

Braunsbedra - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe im Braunsbedraer Ortsteil Krumpa im Saalekreis ist die Evakuierung in der Nähe des Fundortes angelaufen. Bis 8.00 Uhr sollen die Bewohner in einem Umkreis von 750 Metern ihre Häuser verlassen haben, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes.

Die 250 Kilogramm schwere britische Bombe soll demnach am Dienstagvormittag entschärft werden. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis 12.00 Uhr an. Ein Kindergarten bleibt während des ganzen Tages geschlossen. Für Anwohner, die keine Bleibe finden, wird in der St. Barbarahalle eine Aufenthaltsmöglichkeit geschaffen.