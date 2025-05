Berlin - Die Künstlerin Eva von dem bekannten Berliner Duo Eva & Adele ist tot. Sie starb in der gemeinsamen Wohnung in Berlin-Charlottenburg, wie ihre Partnerin Adele der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Ich habe sie begleitet zu Hause“, schilderte sie. Nach einer Operation an der Lendenwirbelsäule habe Eva zuletzt die Energie gefehlt.

Eva & Adele waren eine Institution in Berlin, aber auch weit über die Grenzen der Hauptstadt hinaus. Erstmals begegnet sind sie sich 1988, seit 1991 war das Duo als wandelndes Gesamtkunstwerk auf internationalen Kulturevents und Partys zu finden. Ihr Erkennungsmerkmal war die stets identische und meist schrille Aufmachung - mit kahlrasierten Köpfen und extravaganten Kostümen. Privates, unter anderem ihr Alter, hielten Eva & Adele stets geheim.

„Wir waren Tag und Nacht zusammen, seit Jahrzehnten. Wir haben das unglaublich gut gerockt“, sagte Adele in der Rückschau. „Eva hatte enorme Kraft und Disziplin. Für sie war Kunst das höchste Gut, was es auf der Welt gibt. Sie war aber nicht nur stark, sie war auch besonders zart und empfindsam.“

Adele will weiter als Künstlerin arbeiten

Nun muss Adele alleine ihren Weg gehen. „Ich werde weiter künstlerisch arbeiten“, kündige sie an. „Das hat auch Eva mir zum Schluss gesagt: "Bitte arbeite weiter".“ Demnach will Adele zuerst ein großes Projekt mit 201 Leinwänden, an dem beide seit Jahren arbeiten, zu Ende bringen.

Geplant ist auch eine Eva & Adele-Stiftung. „Das haben wir schon vor einigen Jahren festgelegt.“ Ziel der Stiftung werde sein, Projekte zu fördern, die das künstlerische Gesamtwerk des Duos reflektieren.

Auch international erfolgreich

Bildende Kunst in ihrer ganzen Vielfalt, Fotos, Videos, Installationen und Performances - Eva & Adele entzogen sich künstlerischen Schubladen und erfanden sich immer wieder neu. Auch international hatten sie damit Erfolg: Das Pariser Museum für moderne Kunst (MAM) etwa widmete dem Künstlerpaar 2016 eine Retrospektive.

Im Berliner Museum Hamburger Bahnhof, Nationalgalerie der Gegenwart, ist das schrille Duo seit 2023 Teil der Dauerausstellung. Sie überließen dem Museum ihre Arbeit „CUM-Polaroids“ als Schenkung. Sie umfasst mehr als 200 Polaroid-Fotos, die Eva & Adele bei ihren Auftritten an Orten weltweit zeigen.

Adele nun zurück in der Zukunft

Kunst und Privates trennten beide konsequent. Zu ihrer Herkunft sagten sie nur so viel: „Wir kommen aus der Zukunft.“ In einem Post bei Instagram hieß es nun: „Eva ist heute zurück in die Zukunft gegangen. Sie hat diese Welt verlassen und die ewige Bühne betreten.“