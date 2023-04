Magdeburg - Die Landespolizei in Sachsen-Anhalt beteiligt sich in der kommenden Woche an europaweiten Geschwindigkeitskontrollen. Innerhalb der Woche sei am Freitag (21.4.) der „europaweite Speedmarathon“, an dem es verstärkt flächendeckend Geschwindigkeitskontrollen gebe, hieß es in einer Mitteilung des Innenministeriums.

„Rasen ist Ausdruck für rücksichtsloses und egoistisches Verhalten im Straßenverkehr und kostet Menschenleben“, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). Mit der Aktion solle gezielt auf die Gefahren zu schnellen Fahrens aufmerksam gemacht werden. Die polizeiliche Verkehrsunfallbilanz 2022 verdeutliche, dass die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle unangepasste Geschwindigkeit sei. Fast jeder dritte Verkehrsunfall mit Schwerverletzten oder Getöteten sei auf diese Ursache zurückzuführen.