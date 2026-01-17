In Berlin wird der Europäische Filmpreis verliehen. Chancen hat die deutsche Regisseurin Mascha Schilinski mit dem Drama „In die Sonne schauen“.

Berlin - In Berlin wird am Samstagabend (ab 18.00 Uhr) der Europäische Filmpreis vergeben. Rund 1.000 Gäste werden im Haus der Kulturen der Welt erwartet - darunter die französische Schauspielerin Juliette Binoche, die Präsidentin der Europäischen Filmakademie ist.

Die meisten Nominierungen haben das Roadmovie „Sirât“ des Franzosen Oliver Laxe, das Drama „Sentimental Value“ des Norwegers Joachim Trier und das Drama „In die Sonne schauen“ der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski, deren Film für Deutschland auch ins Rennen um den Oscar geht.

Ähnlich wie bei den Oscars in den USA konnten die Mitglieder der Europäischen Filmakademie über viele Preisträgerinnen und Preisträger abstimmen. Bei der zurückliegenden Verleihung war der Musicalfilm „Emilia Pérez“ als bester europäischer Film ausgezeichnet worden.

Wer noch erwartet wird

Auf der Gästeliste stehen diesmal der iranische Regisseur Jafar Panahi („Ein einfacher Unfall“), die Schauspielerinnen und Schauspieler Mads Mikkelsen, Stellan Skarsgård, Vicky Krieps, Renate Reinsve und Leonie Benesch sowie die Regisseure Wim Wenders und Volker Schlöndorff.