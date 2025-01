Der Kältehilfebus der Johanniter macht noch bis Ende März mehrmals in der Woche in Hannover, Bremen und Oldenburg Station. Wohnungslose Menschen bekommen hier nicht nur Tee, Eintopf und Winterjacken.

Wohnungslose und andere Bedürftige stehen hier in Hannover am Kältehilfebus an.

Hannover - Es ist der bisher frostigste Einsatz für den Kältehilfebus der Johanniter: Das Thermometer zeigt minus drei Grad an und es weht ein eisiger Wind, als die Helferinnen und Helfer die Türen des Einsatzwagens öffnen und warmes Essen und heißen Tee verteilen. Frisch gekochten Eintopf mit Weißkohl, Kartoffeln und Mett gibt es an diesem Abend für die Gäste, wie die bedürftigen Menschen genannt werden, die regelmäßig kommen. Von November bis Ende März sind in Hannover täglich zwischen 18.00 und 20.00 Kältehilfebusse unterwegs. Dreimal in der Woche übernehmen die Johanniter diese Aufgabe.

Neben 120 Portionen Essen verteilen die Helferinnen und Helfer unter anderem auch Winterjacken, Handschuhe und Schlafsäcke. An den beiden Standorten in der Nähe des Steintors und Kröpcke werden auch Spenden abgegeben.

Leiterin des Helferteams: „Es kommen viele Stammgäste“

„Es kommen viele Stammgäste“, erzählt Teamleiterin Heike Burkhardt. Vielen gehe es auch darum, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Ein junger Mann, der mit zwei Trolleys unterwegs ist, erhält von ihr zwei Gutscheine zum Duschen und Wäsche waschen. Die Johanniter-Kältehilfe ist seit 2007 unterwegs. Zurzeit engagieren sich 37 Menschen in dem Team von Ehrenamtlichen.

Auch in Bremen ist ein Kältebus der Johanniter unterwegs. Immer mittwochs, 19 Uhr, hält der Einsatzwagen auf dem Gelände des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) am Konsul-Hackfeld-Haus. Sonntags, ab 18 Uhr fährt das Team zum Hohentorspark in die Bremer Neustadt, im Anschluss dann zur Friedrich-Rauers-Straße in die Bahnhofsvorstadt. Alle 14 Tage ist der Hilfsorganisation zufolge das Johanniter-Arztmobil mit von der Partie. Die Zahl der wohnungslosen Menschen in Bremen wird auf 500 bis 600 geschätzt.

In Oldenburg gibt es ebenfalls einen Kältebus der Johanniter. Von November bis April steht der Bus jeweils dienstags und freitags von 18 bis 20 Uhr sowie sonntags von 17 bis 19 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. Pro Abend kommen etwa 30 bis 35 Bedürftige zum Kältebus in Oldenburg.