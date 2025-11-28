Wolken, leichter Regen und milde Temperaturen bestimmen den Start in das Wochenende in Berlin und Brandenburg. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Zum Start in den Tag zeigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg wechselhaft. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind am Vormittag vor allem im Norden stellenweise etwas Regen oder Sprühregen möglich, während es im Südosten meist trocken bleibt. Dort kann sogar etwas die Sonne scheinen. Die Temperaturen steigen auf milde 5 bis 8 Grad.

Am Nachmittag ziehen aus Nordwesten zunehmend dichte Wolken heran, in der Prignitz fällt erneut leichter Regen. In der Nacht zum Samstag zieht Regen von Nordwest nach Südost, die Tiefstwerte liegen zwischen 6 Grad in der Prignitz und 2 Grad in der Niederlausitz.

Der Samstag bleibt den Wetterexperten zufolge überwiegend trocken und kühl, bei 7 bis 10 Grad. Am Sonntag wird es noch freundlicher: Wechselnde Bewölkung, vereinzelt heitere Abschnitte und meist trockenes Wetter prägen den zweiten Wochenendtag.

Zum Wochenbeginn bleibt es ruhig: Am Montag überwiegen Wolken, zwischendurch lockert es aber auf. Niederschläge sind kaum ein Thema, die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 8 Grad.