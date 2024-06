Magdeburg - Bei den Europa- und Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt hat sich bis Sonntagmittag eine etwas niedrigere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren abgezeichnet. Bis 12.00 Uhr gaben 19,0 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme in den Wahllokalen ab, teilte die Landeswahlleiterin in Magdeburg mit. Die Briefwähler seien darin noch nicht enthalten. Im Wahljahr 2019 hatte die Wahlbeteiligung am Mittag zum gleichen Zeitpunkt 20,7 Prozent betragen. Am Ende lag die Wahlbeteiligung damals bei 54,7 Prozent.

Die Wahllokale für die Stimmabgabe zur Europa- und Kommunalwahl hatten um 8.00 Uhr ihre Türen geöffnet. Die Landeswahlleiterin berichtete von einer reibungslosen Abwicklung des Wahlgeschäfts am Vormittag. Etwa 1,8 Millionen Menschen im Land sind zur Wahl aufgerufen. Bei den Kommunalwahlen werden die Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte sowie Ortschaftsräte und Ortsvorsteher neu gewählt. 16- und 17-Jährige können ihre Stimme erstmals auch bei der Europawahl abgeben. Deren Wahlbeteiligung lag laut Landeswahlleiterin bis 12.00 Uhr bei 14,3 Prozent.

Nach Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr beginnen die Wahlvorstände mit der Auszählung der Stimmen für die Europawahl. Mit den ersten Zwischenergebnissen wird gegen 19.00 Uhr gerechnet. Es folgen die Kommunalwahlen. Zwischenstände zu den Wahlen der Kreistage und Stadträte der kreisfreien Städte könnten ab 20.00 Uhr vorliegen.

2019 hatte sich die CDU bei der Europawahl mit 23,2 Prozent die meisten Stimmen im Land gesichert. Die AfD folgte als zweitstärkste Kraft mit 20,4 Prozent, dahinter die Linke mit 14,4 Prozent und die SPD mit 12,6 Prozent. Die Grünen kamen auf 9,2 Prozent, die FDP auf 4,9 Prozent.

Damals machten rund 998 400 Menschen von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Das entsprach den Angaben zufolge einer Wahlbeteiligung von 54,7 Prozent. Im Vergleich zur vorangegangenen Europawahl im Jahr 2014 war das eine deutliche Steigerung. Vor zehn Jahren gingen nur 43 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen.

Bei den Kommunalwahlen werden die Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte sowie Ortschaftsräte und Ortsvorsteher neu gewählt. Es handelt sich um alle elf Kreistage sowie die Stadträte in den drei kreisfreien Städten Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau. In 101 Einheitsgemeinden werden Gemeinde- beziehungsweise Stadtratswahlen sowie in etwa 970 Ortschaften Ortschaftsrats- beziehungsweise Ortsvorsteherwahlen abgehalten. In der Hauptsatzung der Gemeinde ist festgelegt, ob ein Ortschaftsrat oder ein Ortsvorsteher gewählt wird.

Zudem wird in den Verbandsgemeinden der Verbandsgemeinderat und in deren Mitgliedsgemeinden der Gemeinderat gewählt. Damit werden insgesamt rund 720 Kreistags- und Stadtratssitze in kreisfreien Städten, etwa 4400 Sitze in Gemeinderäten- und Verbandsgemeinderäten sowie 6000 Sitze in den Ortschaftsräten zu besetzen sein. Vereinzelt finden am Sonntag auch Bürgermeisterwahlen statt, beispielsweise in Querfurt (Saalekreis) und Zielitz (Landkreis Börde).