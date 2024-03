Eine Jugendweihe-Urkunde liegt in der Stadthalle in Burg neben einem Blumenstrauß.

Magdeburg - Knapp 6500 Jugendliche feiern in diesem Frühling ihre Jugendweihe in Sachsen-Anhalt und damit ihren ersten Schritt ins Erwachsenenleben. Damit nimmt circa die Hälfte der etwa 14-Jährigen im Land an der traditionellen Feier teil, wie Melanie Hunker, Geschäftsführerin der Interessenvereinigung Jugendweihe im Landesverband Sachsen-Anhalt, berichtet. Die Teilnehmerzahlen sind in den vergangenen Jahren laut Hunker stabil geblieben.

Zum Großteil feiern die Jugendlichen ihre Jugendweihe demnach mit ihren Schulklassen - abgesehen von Schülerinnen und Schülern, die zum Beispiel konfirmiert werden. Außerdem nehmen regelmäßig sogenannte Gastkinder teil, deren Familien aus Sachsen-Anhalt weggezogen sind, die Tradition aber beibehalten möchten, wie Hunker erklärte.

Für die Familien sei die Jugendweihe eine wichtige Tradition, die Eltern an ihre Kinder weitergeben. Die Teilnahme an der Feier mit Musik und Rednern kostet für ein Kind laut Hunker 140 Euro, der Preis sei relativ konstant geblieben in den vergangenen Jahren.

Im Jahr vor der Jugendweihe unternehmen die Kinder vieles zusammen: Sie besuchen der Interessenvereinigung zufolge etwa die Polizei oder Gerichtsverhandlungen, einen Tanzkurs, kochen gemeinsam oder pflanzen Bäume. „Die Kinder sollen lernen, sich gegenseitig zu respektieren und miteinander gut umzugehen“, sagte Hunker. „Sie sollen in sich gehen und überlegen, was der erste Schritt ins Erwachsensein für sie bedeutet.“