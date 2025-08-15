Eine Lehrstelle zu finden, ist in Sachsen derzeit gut möglich. Es gibt mehr Ausbildungsplätze als Bewerberinnen und Bewerber. Wer noch keine Stelle hat, kann durch Flexibilität seine Chancen erhöhen.

Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz im Herbst stehen für Bewerberinnen und Bewerber weiter gut. (Symbolbild)

Chemnitz - Wer sich in den kommenden Wochen bewirbt, hat gute Chancen, im August und September noch eine Lehrstelle in Sachsen zu finden. Rund 6.600 Stellen seien aktuell noch unbesetzt, demgegenüber stünden 5.300 Bewerberinnen und Bewerber, teilte die Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit mit.

Mehr als 7.000 junge Menschen hätten bereits eine Ausbildung gefunden, sagte Klaus-Peter Hansen, Chef der Regionaldirektion. Die Chancen für diejenigen, die noch keine Stelle hätten, stünden gut, wenn sie neben dem Wunschberuf auch für Alternativen offen seien.

„Die Berufsberaterinnen und Berufsberater suchen gemeinsam mit den Jugendlichen nach einer passenden Lehrstelle und helfen mit Informationen, ihren Erfahrungen und Ideen bei der kurzfristigen Lehrstellensuche weiter“, so Hansen.