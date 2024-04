Burg - Tausende Sportbegeisterte haben am Wochenende am 22. Spreewald-Marathon teilgenommen. Für den Lauf gab am Sonntag Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den Startschuss in Burg. „Von wandern, walken, Rennrad fahren, skaten, laufen oder paddeln - hier kommen wirklich alle auf ihre Kosten“, sagte Woidke laut einer Mitteilung. Beim Spreewaldmarathon können verschiedene Distanzen in zwölf verschiedenen Disziplinen - wie Paddeln, Rennen oder Walken - zurückgelegt werden.

Der Spreewaldmarathon ist nach Angaben der Staatskanzlei Brandenburgs größtes Breitensportevent. Am Wochenende nahmen demnach etwa 10.000 Menschen an der Veranstaltung teil. Die Austragungsorte waren in diesem Jahr Lübbenau, Burg, Goyatz und Straupitz.