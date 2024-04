Hannover - Eine nördliche Strömung mit polarer Meeresluft bringt frostige Temperaturen und wechselhaftes Wetter nach Niedersachsen. Nach Nebel am Mittwochmorgen soll es im Laufe des Tages Regenschauer geben, örtlich auch Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In höheren Lagen und an der Elbe sei am Vormittag Luftfrost bis minus 1 Grad möglich. In diesen Regionen seien Glätte und im Oberharz Schneeschauer zu erwarten. Die Tagestemperaturen liegen demnach zwischen 6 und 12 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag soll der Regen abnehmen und dafür wieder örtlichen Nebelfeldern Platz machen. Die Temperaturen sinken laut DWD im Oberharz, in der Heide und im Wendland auf minus 2 Grad, sonst um 0, westlich der Weser auf um 2 Grad.

Auch am Donnerstagmorgen sei in der Nordosthälfte sowie in höheren Lagen des Berglandes mit Frost bis minus 2 Grad, Glätte und Schneeschauern zu rechnen. Im Laufe des Tages seien weiterhin Schauer und vereinzelt Gewitter möglich bei leicht höheren Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad.