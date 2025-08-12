Die maximal 31 Grad am Dienstag sind nur ein Vorgeschmack auf die nächsten Tage. Denn die Temperaturen klettern noch weiter nach oben.

Die Temperaturen liegen in Berlin und Brandenburg in den kommenden Tagen deutlich über 30 Grad. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - In Brandenburg und Berlin klettern die Temperaturen am Dienstag vielerorts über die 30-Grad-Marke. Der Tag bringt viel Sonnenschein, nur zeitweise ziehen in der Mitte und im Norden Brandenburgs Wolkenfelder durch, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen erreichen 28 bis 31 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen Wolken auf. Bei Temperaturen zwischen 17 und 13 Grad bleibt es trocken. Am Mittwoch sollten Menschen in Berlin und Brandenburg die knallende Sonne meiden. Denn es wird heiß mit Höchstwerten zwischen 31 und 35 Grad. Dazu gibt es viel Sonnenschein und es weht nur schwacher Wind.

Sogar noch höher steigen die Temperaturen am Donnerstag, da sind maximal 34 bis 36 Grad vorhergesagt. Neben wenigen Schleierwolken wird es sonnig.