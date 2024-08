Ein Motorradfahrer gerät in den Gegenverkehr und wird über eine Leitplanke in eine abschüssige Böschung geschleudert.

Grünhainichen - Ein Motorradfahrer ist infolge eines Zusammenstoßes mit einem Auto im Landkreis Erzgebirgskreis eine Böschung hinabgestürzt und schwer verletzt worden. Am Abend geriet er in Grünhainichen am Ende einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dadurch prallte der 52-Jährige demnach mit seinem Motorrad gegen ein Auto und wurde über eine Leitplanke in eine abschüssige Böschung geschleudert, wo er rund sechs Meter tiefer zum Liegen kam. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Der 74-jährige Autofahrer und seine 73-jährige Beifahrerin wurden laut Polizei leicht verletzt.