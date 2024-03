Grimma - Der FC Erzgebirge Aue ist nach einem schwachen Auftritt ins Halbfinale des Sachsenpokals eingezogen. Gegen Oberligist SC Freital gewann der Fußball-Drittligist am Samstag mit 2:0 (0:0). Im Husarensportpark in Grimma tat sich Aue extrem schwer und konnte trotz der spielerischen Überlegenheit kaum Torchancen kreieren. Erst in der 82. Minute gelang Mirnes Pepic das erlösende 1:0. In der Nachspielzeit machte Steffen Meuer (90.+4) mit dem 2:0 alles klar und sicherte den Einzug ins Halbfinale des Landespokals.