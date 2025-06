Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue verpflichtet mit Jannic Ehlers einen weiteren Offensivspieler. Der 22-Jährige kommt vom SV Werder Bremen und ist auf beiden Flügeln variabel einsetzbar, teilte der Club mit. „Jannic Ehlers ist ein sehr gradliniger Spieler, der über sehr gute körperliche Voraussetzungen verfügt und Torgefahr ausstrahlt“, meinte Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich.

Ehlers wurde beim KSV Holstein Kiel ausgebildet, wechselte dann nach Bremen und wurde von dort ein Jahr an Weiche Flensburg ausgeliehen. In 94 Regionalliga-Spielen war Ehlers bei 28 Toren und 12 Assists an 40 Treffern beteiligt. Für Aues Trainer Jens Härtel ist es mittlerweile Neuzugang Nummer acht im Team.