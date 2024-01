Aue - Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat das Training für die Fortsetzung der Rückrunde wieder aufgenommen. Nach 13 freien Tagen fanden sich die Veilchen am Mittwoch wieder auf dem heimischen Trainingsgelände ein. Auf ein Trainingslager in den Süden wird dieses Jahr verzichtet. „Die Zeit ist knapp bemessen zwischen Trainingsauftakt und erstem Spiel. Mit einer Reise in den Süden würden wir wohl zwei komplette Tage verlieren wegen An- und Abfahrt“, erklärte Sportdirektor Matthias Heidrich.

Stattdessen bestreiten die Auer drei Testspiele in der Vorbereitungsphase. Am Samstag tritt das Team von Trainer Pavel Dotchev beim Zweitligisten Hertha BSC an, gefolgt von Spielen gegen die Regionalligisten ZFC Meuselwitz am 10. Januar und Energie Cottbus am 13. Januar.

Am 19. Januar eröffnen die Veilchen den Ligabetrieb im neuen Jahr mit einem Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen.