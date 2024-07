Plauen - Drittligist Erzgebirge Aue hat die herbe Niederlage beim Regionalligisten ZFC Meuselwitz in der Saisonvorbereitung gut verdaut. Drei Tage nach der 0:4-Pleite gewannen die Veilchen beim Regionalligisten VFC Plauen mit 4:0 (3:0). Im Plauener Vogtlandstadion erzielte Kilian Jakob mit einem Doppelpack in der 19. und 21. Minute die frühe Führung. Marcel Bär (42.) erhöhte kurz vor der Pause zum 3:0-Halbzeitstand, in der zweiten Hälfte sorgte Boris Tashchy für den Endstand (64.).

Am kommenden Mittwoch um 18.00 Uhr wartet eine schwerere Aufgabe auf die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev. Der Bundesligist Borussia Dortmund kommt für ein Testspiel ins Erzgebirge. Danach steht ein weiteres Testspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena an, bevor am 3. August die Drittliga-Saison 2024/2025 startet.