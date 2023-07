Euskirchen - Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue die Testspielserie in der Vorbereitung auf die neue Saison mit einem Sieg und einer Niederlage abgeschlossen. Nach einem 0:2 (0:2) am Samstag gegen den Bundesligisten 1. FC Köln in Euskirchen, gewann das Team von Trainer Pavel Dotchev am Sonntag beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf mit 2:1 (0:0) In der Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit trafen Joshua Schwirten (60.) und Kilian Jakob (86.) für die Veilchen. Der Düsseldorfer Treffer durch Kevin Brechmann (88.) kam zu spät. Für Köln hatten am Samstag Neuzugang Luca Waldschmidt (6.) und Davie Selke (16.) bereits in der Anfangsphase getroffen.

Dotchev ließ in beiden Partien seine Startelf jeweils 70 Minuten auf dem Feld, ehe er nahezu komplett durchwechselte. Dabei dürfte die Formation, die gegen Köln begann, in etwa die sein, die auch am kommenden Sonntag (19.30 Uhr/MagentaSport) gegen den FC Ingolstadt in die Saison starten könnte.

Bis dahin ist aber noch einiges zu tun. Sowohl in der Abwehr als auch vor allem im Angriff lief noch nicht alles rund. Aue erarbeitete sich zu wenige Möglichkeiten und war nicht effizient genug.