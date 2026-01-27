Aue - Erzgebirge Aue wünscht sich in der Offensive neue Akzente. Daher hat der Fußball-Drittligist Stürmer Vincent Ocansey von Arminia Bielefeld ausgeliehen. Der 25-Jährige kann ab sofort für die Veilchen auflaufen. „Wir brauchen vor allem in der Offensive Impulse, Optionen und Wucht“, meinte Sport-Geschäftsführer Michael Tarnat zur Leihe des 1,93 Meter großen Angreifers.

Ocansey kam in der Hinrunde siebenmal in der 2. Bundesliga zum Einsatz, spielte ansonsten für Arminia Bielefeld II in der Oberliga Westfalen und hat zudem Regionalliga-Erfahrung aus 42 Partien für den Wuppertaler SV, Türkspor Dortmund und den FC Gütersloh.