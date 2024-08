Aue - Noch vor dem Sachsen-Derby gegen Dynamo Dresden hat der FC Erzgebirge Aue einen Transfer im defensiven Mittelfeld getätigt. Die Erzgebirger leihen ab sofort Ali Loune vom 1. FC Nürnberg aus. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler überzeugte zuletzt beim Probetraining und soll die Lücke nach der Verletzung von Can Özkan schließen.

„Die Eindrücke bestätigten unsere vorherigen Recherchen und Video-Sichtungen. Auch menschlich passt er zu uns und wir freuen uns, ihn von einem Wechsel ins Lößnitztal überzeugt zu haben“, sagte Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich und dankte den Franken für die „kollegiale Abwicklung des Transfers auf Leihbasis“.

Der in Hanau geborene Loune durchlief das Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt, ehe er beim „Club“ einen Profivertrag unterschrieb und bisher sechs Spiele in der 2. Bundesliga absolvierte. In der laufenden Saison kam der 1,80 Meter große Loune in Nürnberg nur in der Regionalliga zum Einsatz und will nun seine Chance in der 3. Liga nutzen.