In einem Geschäft in der Gifhorner Innenstadt kam es zu dem Vorfall. Der Junge ist gerade einmal zwölf Jahre alt.

Gifhorn - Ein 45-Jähriger hat einen 12-Jährigen bei einem Streit geschlagen. Zu dem Vorfall kam es nach Polizeiangaben in einem Geschäft in der Innenstadt von Gifhorn. Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich der Mann am Mittwoch mit einer Gruppe von Kindern, darunter der 12-Jährige, gestritten. Worum es dabei ging, war zunächst nicht bekannt.

Ein Mitarbeiter des Geschäftes hatte den Notruf gewählt und den Erwachsenen an der Flucht gehindert. Der Verdächtige soll dem Jungen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Auch den Mitarbeiter habe er versucht, zu schlagen. Die Polizei ermittelt gegen den 45-Jährigen wegen Körperverletzung.