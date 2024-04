Zwickau - Ein Mann und eine Frau sollen drei Kinder auf einem Spielplatz in Zwickau angegriffen haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es am Freitagabend zwischen einem 9 Jahre alten Kind, einem 10-Jährigen und einem 14-Jährigen zu einem Streit. Ein Mann und eine Frau, die zuvor auf einer Bank Bier getrunken und geraucht hatten, fühlten sich durch den Streit offenbar gestört und griffen nach Angaben der Polizei die Kinder an, zogen sie an den Haaren und schlugen sie. Zudem sollen sie die Minderjährigen beschimpft und beleidigt haben. Der Mann, der demnach einen Hund dabei hatte, soll dem Tier befohlen haben, zuzubeißen. Den Angaben zufolge konnten die Kinder jedoch ausweichen. Die Polizei ermittelt und sucht nach Hinweisen.