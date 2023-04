Buxtehude/Neu Wulmstorf - Mutige Ersthelfer haben einen Mann auf der Autobahn 26 nahe Stade rechtzeitig aus seinem brennenden Auto gerettet. Der 49-Jährige war am Mittwoch mit seinem Wagen zwischen den Anschlussstellen Buxtehude und Neu Wulmstorf in eine Schutzplanke geprallt, wie die Polizei mitteilte. Sein Kompaktvan kam erst nach 300 Metern zum Stehen und fing Feuer. Ersthelfer befreiten den Mann, der wegen der Rauchgase zunächst nicht ansprechbar war. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Das Auto brannte komplett aus.