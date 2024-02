Viele sterbenskranke Menschen wollen so lange wie möglich zu Hause bleiben. Jetzt gibt es in Sachsen erstmals eine Alternative zu einem stationären Hospiz.

Leipzig - Schwerstkranke und sterbende Menschen können künftig auch in Sachsen Hilfe in einem Tageshospiz bekommen. Im Hospiz Villa Auguste in Leipzig entstand ein Neubau, in dem künftig acht Gäste tagsüber betreut werden, sagte die Geschäftsführerin Beatrix Lewe. „Gedacht ist es für Menschen, die sehr gerne zu Hause sein möchten, aber bereits Unterstützung benötigen.“ Zudem entlaste das Tageshospiz vorübergehend die pflegenden Angehörigen.

In den kommenden Tagen soll die Arbeit starten. Der Aufenthalt wird über die Krankenkassen wie bei einem stationären Hospiz über eine Verordnung geregelt. Ein Tageshospiz richtet sich an Menschen in einem früheren Erkrankungsstadium, als dies bei einem stationären Hospiz der Fall ist. Tagsüber verbringen sie Zeit in der Einrichtung, werden palliativ medizinisch und psychosozial betreut, abends kehren sie nach Hause zurück.

„Die Gäste sollen vor allem die Gemeinschaft erfahren. Nach einem Frühstück werden verschiedenste Therapien angeboten und Ruhephasen angeboten“, erläuterte Lewe. Der Neubau ist Teil eines Pilotprojekts des Bundesfamilienministeriums. Laut Lewe ist das Haus in Leipzig das 15. Tageshospiz deutschlandweit.

Außerdem gibt es zahlreiche kreative Angebote und Musik sowie Gespräche mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. „Es geht darum herauszufinden, was für die Menschen, die zu uns kommen, am besten ist. Viele haben den Wunsch, so lange wie möglich zu Hause zu bleiben“, sagte Lewe.