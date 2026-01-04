Der chinesische Olympiasieger in der deutschen Bundesliga: Das war 2025 der Tischtennis-Coup des Jahres. Jetzt haben der 1. FC Saarbrücken und Fan Zhendong auch den ersten Titel geholt.

Neu-Ulm - Der Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken hat zum dritten Mal den deutschen Tischtennis-Pokal gewonnen. Das Starteam mit dem chinesischen Olympiasieger Fan Zhendong und dem deutschen Nationalspieler Patrick Franziska besiegte im Finale in Neu-Ulm den TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell mit 3:1.

Für den zweimaligen Einzel-Weltmeister Fan Zhendong ist es der erste Titel in Deutschland. Der 28-Jährige gewann im Finale gleich zum Auftakt das Topspiel gegen Fuldas früheren Weltranglisten-Ersten Dimitrij Ovtcharov (3:0). Auch den entscheidenden dritten Punkt für Saarbrücken holte Fan Zhendong, als er Ruwen Filus in 3:0 Sätzen besiegte.

Unter den 5.200 Besuchern in der ausverkauften ratiopharm Arena waren erneut zahlreiche chinesische Fans, die ihr Idol bei diesem Final-Four-Turnier sehen wollten. Die überraschende Verpflichtung von Fan Zhendong vor dieser Saison hat einen Zuschauer-Boom bei den Spielen der Saarbrücker ausgelöst.

Saarbrücken gelingt Revanche für Vorjahr

Die packende 2:3-Niederlage von Franziska gegen Filus machte das Endspiel noch einmal spannend. Der Slowene Darko Jorgic brachte den FCS gegen Fanbo Meng (3:0) aber gleich wieder mit 2:1 in Führung.

Im Halbfinale hatte der FCS am Vormittag in einer Revanche für das Vorjahres-Endspiel den deutschen Meister und Titelverteidiger TTF Liebherr Ochsenhausen mit 3:1 besiegt. Fulda gewann das hessische Duell mit dem TTC OE Clarity Telefonie-Systeme Bad Homburg nach dem Entscheidungs-Doppel mit 3:2.