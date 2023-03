Kutzleben/Herbsleben - Zu Ostern könnte in dieser Saison der erste in Thüringen geerntete Spargel auf den Tellern liegen. „Bis jetzt hat es viel geregnet im März - darüber sind wir glücklich“, sagt Arvid Schmidt-Heck von der Agrargesellschaft Herbsleben. Wenn nun einige wärmere Tage folgten, könne sein Team Ende März oder Anfang April damit beginnen, die Flächen vorzubereiten und mit Folien zu belegen. Unter günstigen Bedingungen - mit warmen Temperaturen Anfang April - könnte dann rund ums das Osterfest bereits der erste Spargel gestochen werden.

„Um Ostern herum“ nennt auch der Geschäftsführer der Spargel- und Beerenfrüchte Kutzleben GmbH, Jan-Niclas Imholze, als möglichen Erntestart. Dank der „relativ ordentlichen Temperaturen“ im Winter sei der Boden schön durchgefroren worden. „Der Spargel hat seinen Kältereiz bekommen“, sagt Imholze. Das spreche dafür, dass das Gemüse schnell auf Wärme reagiere und zügig wachse, wenn die Temperaturen ansteigen.

Preissteigerungen, gestiegene Mindestlöhne und höhere Energiekosten treffen auch die Thüringer Spargelbauern. Ihre Anbauflächen haben die Betriebe in Herbsleben und Kutzleben vor dieser Saison dennoch nicht reduziert. Geschäftsführer Imholze hat aber so umstrukturiert, dass er die Ernte in dieser Saison mit möglichst wenig Personal stemmen kann. Dafür will er seine Flächen zeitversetzt bearbeiten, so dass die Erntemenge gleichmäßiger über den gesamten Zeitraum verteilt wird.

Mit Spannung erwarten die Spargelbauern, wie sich das Kaufverhalten in diesem Jahr entwickelt. „Wenn die Leute nicht bereit sind, das Geld für den Spargel auszugeben, wird es keine gute Saison für uns“, sagt Schmidt-Heck. Kollege Imholze rechnet mit einem geringeren Absatz. Wenn Menschen sparen müssen, treffe dies seiner Erfahrung nach oft Bereiche wie die Ernährung. „Die Frage wird sein, welchen Stellenwert der Spargel hat“, so Imholze. „Wähle ich das teurere Regionalprodukt oder das günstigere Pendant aus dem Ausland - oder kaufe ich es gar nicht?“

Spargel war in Thüringen im vergangenen Jahr die wichtigste Gemüseart, die im Freien angebaut wurde. Das geht aus den Zahlen des Landesamts für Statistik hervor. 2022 hatte die Ernte den Angaben zufolge jedoch unter der Trockenheit gelitten. Der Ertrag war mit 6,2 Tonnen pro Hektar um 0,5 Tonnen geringer ausgefallen als im Vorjahr, die Anbaufläche um 8 Hektar auf 259 Hektar zurückgegangen. Die Spargelernte beginnt meist Mitte April und endet traditionell am 24. Juni, dem Johannistag.