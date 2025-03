Den ersten Spargel soll es bereits am Wochenende in Beelitz geben. (Symbolbild)

Beelitz - Der Spargelverkauf startet bereits am Wochenende in Beelitz mit kleineren Mengen. „Wir reden von wenigen Hunderten Kilogramm“, sagte der Vorsitzende des Beelitzer Spargelvereins, Jürgen Jakobs. Es werde also „ein bisschen was“ auf den Höfen und auf den Tellern geben. Zum Vergleich: In der Saison gibt es allein auf seinen Höfen täglich 10.000 bis 15.000 Kilogramm.

Der Kilo-Preis für den frühen und qualitativ hochwertigen Spargel liegt laut Jacobs bei etwa 15 bis 18 Euro. „Spargel ist halt ein Naturprodukt“, führte er mit Blick auf die zunächst geringen Mengen aus. Hintergrund seien die wieder niedrigeren Temperaturen.

Spargelanstich am 10. April

Der großflächige Verkauf mit Straßenständen starte Anfang April, ergänzte Jakobs. Dann werde sich auch der Preis relativ schnell reduzieren. Er rechne mit einem Niveau zwischen und zehn und zwölf Euro pro Kilogramm in der Hauptsaison. Der Spargelanstich - also der feierliche Beginn der Ernte - ist für den 10. April geplant.