Hannover - Trainer-Rückkehrer André Breitenreiter hat mit Hannover 96 seinen ersten Sieg gefeiert. Im Trainingslager im türkischen Belek gewann der Fußball-Zweitligist ein Testspiel gegen den Schweizer Champions-League-Teilnehmer Young Boys Bern mit 2:1 (0:0).

Nachdem die Schweizer neun Minuten vor dem Ende durch Lukasz Lakomy in Führung gegangen waren, glich Lars Gindorf im Gegenzug für die Niedersachsen aus. Vier Minuten vor dem Ende gelang Hyun-Ju Lee dann der Siegtreffer für die 96er, bei denen Breitenreiter kurz nach Weihnachten die Nachfolge von Stefan Leitl angetreten hatte.

Niederlage gegen Magdeburg

Unmittelbar vor der Partie gegen Bern hatte Hannover am Freitag im ersten Testspiel des Tages gegen den Liga-Konkurrenten 1. FC Magdeburg klar mit 0:3 verloren. Zuvor hatte Breitenreiter bei seinem Debüt eine Testspiel-Niederlage gegen Waldhof Mannheim hinnehmen müssen.

Für den 51-Jährigen ist es die zweite Amtszeit in Hannover. 2017 hatte Breitenreiter mit 96 den Aufstieg geschafft. Das ist auch dieses Mal das Ziel. Hannover geht als Tabellensiebter mit zwei Punkten Rückstand auf Rang zwei in die Rückrunde. Am 17. Januar müssen die Niedersachsen beim Tabellenletzten Jahn Regensburg antreten.