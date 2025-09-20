Berlin - Der Frauen des 1. FC Union Berlin haben den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga geschafft. Die Aufsteigerinnen gewannen mit 2:0 (2:0) gegen die SGS Essen triumphieren. Vor 7.184 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei gingen die Berlinerinnen schon in der zweiten Minute durch ein Eigentor von Lena Ostermeier mit 1:0 in Führung. Sophie Weidauer (38.) erhöhte für das Team von Trainerin Ailien Poese noch vor der Pause.

Union war auch im zweiten Durchgang gegen tapfer kämpfende Essenerinnen überlegen, zu weiteren Toren reichte es gegen die noch sieglose SGS nicht. Am Dienstag (19 Uhr) geht es für die Unionerinnen weiter. Um 19.00 Uhr wird das Ostderby beim FC Carl Zeiss Jena angepfiffen. Nach einem Remis gegen den 1. FC Nürnberg zum Auftakt in ihre erste Bundesliga-Saison hatten die Berlinerinnen in Leverkusen verloren.