Arne Raue aus Jüterbog ist erster hauptamtlicher Bürgermeister mit AfD-Parteibuch in Brandenburg. Mit einem Direktmandat ist er auch im Bund erfolgreich.

Erster AfD-Bürgermeister Brandenburgs zieht in Bundestag ein

Der Bürgermeister von Jüterbog, Arne Raue, hat bei der Bundestagswahl in seinem Wahlkreis die meisten Stimmen geholt. (Archivbild)

Jüterbog - Der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister in Brandenburg, Arne Raue, hat bei der Bundestagswahl im Wahlkreis Potsdam-Mittelmark die meisten Erststimmen geholt. Mit einem Ergebnis von 33,6 Prozent der Stimmen zieht er als direkt gewählter Abgeordneter in den Bundestag ein, wie die Bundeswahlleiterin am frühen Morgen mitteilte.

Raue setzte sich im Wahlkreis 60 (Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I) unter anderem gegen die SPD-Bundestagsabgeordnete Sonja Eichwede (25,8 Prozent), die CDU-Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig und Brandenburgs FDP-Generalsekretär Matti Karstedt durch. Vor vier Jahren hatte die SPD-Politikerin Eichwede den Wahlkreis mit 32,1 Prozent gewonnen.