Oldenburg - Die ersten vier Wasserstoffbusse in Niedersachsen werden nach einer Testphase in den nächsten Wochen im Linienverkehr in Oldenburg eingesetzt. Einer der emissionsfreien Busse des portugiesischen Herstellers Caetano wurde am Donnerstag vom Nahverkehrsunternehmen Verkehr und Wasser GmbH (VWG) vorgestellt. Er ist baugleich mit denen in Bremerhaven. Als erste Stadt im Nordwesten sind dort bereits seit Mitte Januar drei Linienbusse mit Brennstoffzellenantrieb unterwegs. Vier weitere sollen in der Seestadt in diesem Jahr hinzukommen.

In Oldenburg fahren die zwölf Meter langen Busse auf den Linien 313 und 323, da diese in der Nähe von der Wasserstoff-Tankstelle enden. Ein Tankvorgang dauere zehn Minuten, die Reichweite liege bei 400 Kilometer, sagte eine VWG-Sprecherin. Die Tanks und die Brennstoffzelle sind auf dem Dach installiert.

„Die Wasserstoffbusse leisten einen wichtigen Beitrag für klimafreundliche Antriebe im Linienverkehr“, sagte Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) laut Mitteilung. Mit den Bussen bekomme Oldenburg ein Wasserstoffprojekt „zum Anfassen“. Dieses wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des Landes Niedersachsen gefördert.