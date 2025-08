Saalburg - Am ersten Anreisetag zum Techno-Festival „SonneMondSterne“ hat sich bereits am Morgen ein Stau gebildet. Gegen 09.00 Uhr sei es bereits zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Landesstraße 1095 von Schleiz in Richtung des Veranstaltungsgeländes gekommen, teilte die Polizei Saalfeld mit. „Zahlreiche Festivalbesucher reisten bereits in den frühen Morgenstunden an, die Campingplätze füllen sich bereits.“

Das als „SMS“ abgekürzte Festival an der Bleichlochtalsperre zählt zu den größten für elektronische Tanzmusik in Deutschland. In den vergangenen Jahren kamen täglich bis zu 40.000 Besucher. Dieses Jahr zur 27. Auflage ist das Festival nach Veranstalterangaben ausverkauft. Das Festival beginnt am Freitag und endet am Sonntag. Besucher können aber schon ab heute die Camping-Plätze um das Gelände herum beziehen.