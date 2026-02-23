Nach Tagen mit dichtem Eis kommt der Verkehr auf einer wichtigen Wasserstraße bei Magdeburg wieder in Gang - allerdings bislang nur in eine Richtung.

Das Motorschiff „ENJA-D“ aus den Niederlanden fährt nach der Eis-Sperre als eines der ersten wieder auf dem Mittellandkanal bei Magdeburg.

Magdeburg - Nach der Sperrung wegen dicker Eisschollen ist der Schiffsverkehr auf einem Abschnitt des Mittellandkanals bei Magdeburg wieder angelaufen. Die Strecke in Richtung Westen sei am Morgen für die Schifffahrt freigegeben worden, sagte Marcel Bremer vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe der Deutschen Presse-Agentur.

Zu den ersten Schiffen zählte das niederländische Motorschiff „ENJA-D“, das den Kanal nach der Freigabe wieder befahren durfte. Insgesamt seien bereits zwei Schiffsverbände nach Westen unterwegs gewesen. In Richtung Osten bleibt der Kanal wegen der weiterhin angespannten Eislage dagegen gesperrt.

Infolge des Dauerfrosts hatten sich in den vergangenen Wochen auf den künstlichen Wasserstraßen teils massive Eisschollen gebildet. Eisbrecher sind weiterhin im Einsatz, um Schleusen und andere Anlagen freizuhalten und zu schützen. Wie lange die Einschränkungen in östlicher Richtung noch gelten, war zunächst unklar.