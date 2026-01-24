Der FC Bayern erlebt in der Fußball-Bundesliga ein fast vergessenes Gefühl. Die Niederlage gegen den FC Augsburg nervt die Bayern-Stars enorm. Ein Rekord ist dahin.

München - Aus der ersten Bundesliga-Niederlage seit zehn Monaten will der FC Bayern München schnell seine Lehren ziehen. „Die Reaktion ist jetzt sehr wichtig. Die wollen wir auch zeigen. Es braucht harte Arbeit, um am Top-Level zu sein. Dieses Spiel heute wird uns nicht in eine Krise stürzen“, sagte Mittelfeldchef Joshua Kimmich nach dem überraschenden 1:2 gegen den FC Augsburg. Es war die erste Niederlage in der Bundesliga seit dem 2:3 gegen den VfL Bochum am 8. März 2025.

Bayern-Stars: Serien-Rekord war kein Ziel

„Es ist jetzt nicht so, dass irgendwer in der Kabine herumgeschrien hätte vor Wut. Du musst Niederlagen akzeptieren, du musst daraus lernen“, sagte Innenverteidiger Jonathan Tah. Mit seinem Ex-Club Bayer Leverkusen durfte er beim Double 2024 eine Liga-Saison ohne Niederlage feiern.

„Der Fokus lag nie auf irgendwelchen Rekorden“, sagte der Nationalverteidiger. „Das übergeordnete Ziel ist natürlich, Meister zu werden - und der Weg dahin kann ganz unterschiedlich sein. Und das ist unser Weg.“ Die Tabelle führen die Münchner weiter mit einem komfortablen Vorsprung an.

Abwehrspieler Hiroki Ito jubelte in der mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Allianz Arena über sein Führungstor für den FC Bayern (23. Minute). In der Schlussphase drehten jedoch FCA-Debütant Arthur Chaves (75.) und Han-Noah Massengo (81.) für tapfere Augsburger das Duell.

Kurios: Nachdem die Augsburger im April 2014 die längste Ungeschlagen-Serie der Münchner nach 53 Bundesligapartien ohne Niederlage mit einem 1:0 gestoppt hatten, beendeten sie nun auch die zweitlängste Serie der Bayern nach 27 ungeschlagenen Ligaspielen.

Kane fordert Reaktion in Champions League

„Wir müssen an unser Limit gehen. Das haben wir heute nicht getan und dementsprechend hat dann der FCA auch verdient gewonnen“, sagte Sportvorstand Max Eberl. Es war die erste Niederlage für die Münchner in diesem Jahr, die bei zuletzt zum Teil klaren Siegen die Spiele besonders in den zweiten Halbzeiten geprägt hatten.

„In der zweiten Halbzeit hat uns dann etwas die Energie gefehlt“, sagte Torjäger Harry Kane. „Wichtig ist jetzt, am Mittwoch auf dem Platz die richtige Reaktion zu zeigen.“ Dann geht es in der Champions League bei der PSV Eindhoven darum, sich den zweiten Tabellenrang der Ligaphase zu sichern. Der würde den Münchnern das Heimrecht im Rückspiel der K.o.-Runden bis ins Halbfinale sichern.