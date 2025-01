In Sachsen sind die ersten Babys des neuen Jahres geboren. Abdullah und Bennet eröffnen das Geburtsjahr 2025.

Erste Neujahresbabys in Sachsen geboren

Chemnitz/Dresden - In Sachsen sind die ersten Babys des Jahres 2025 kurz nach Mitternacht geboren worden. Um 0.52 Uhr erblickte in Chemnitz der kleine Abdullah das Licht der Welt, wie das Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein mitteilte. Der Junge wog bei seiner Geburt 2.770 Gramm und war 49 Zentimeter groß. Im vergangenen Jahr kamen in dieser Klinik 1.409 Kinder zur Welt.

Auch in anderen sächsischen Kliniken gab es nach dem Jahreswechsel Nachwuchs. Im Universitätsklinikum Dresden wurde um 4.58 Uhr Bennet geboren. Er wog 3.480 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Im Jahr 2024 wurden dort 2.176 Babys entbunden – darunter 1.122 Jungen und 1.054 Mädchen.