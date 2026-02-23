Die Winterjacken können bald im Schrank bleiben. Vielerorts versprechen Temperaturen bis zu 17 Grad einen Hauch von Frühling. Doch steigt damit auch die Hochwassergefahr? Ein Überblick zur Wetterlage.

Leipzig - Der Frühling klopft in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an die Tür. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird das Wetter in den kommenden Tagen deutlich milder. Zwar müssen sich die Menschen zu Beginn der Woche noch auf Regen, Graupel und stürmische Böen einstellen – richtig kalt ist es aber nicht mehr. Im Laufe der Woche wird das Wetter freundlicher.

Frühlingshafte Temperaturen

Ab der Wochenhälfte kann die Winterjacke erst einmal beiseitegelegt werden: Dann rechnet der DWD mit heiterem und trockenem Wetter bei Temperaturen von 12 bis 16 Grad. Am Donnerstag und Freitag sind vielerorts sogar bis zu 17 Grad möglich.

Letzter Frost und Schnee in Sachsen

Tagsüber liegen die Temperaturen in Sachsen nun durchweg im Plusbereich. Lediglich im Erzgebirge und in Teilen Ostsachsens kann es nachts noch einmal bis auf minus ein Grad abkühlen. Im Erzgebirge ist in der Nacht zum Dienstag und am Dienstagmorgen örtlich noch mit Glätte zu rechnen. Erst in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst auch in diesen Regionen deutlich mildere Temperaturen zwischen zwei und sechs Grad.

Wer in den nächsten Tagen noch einmal Ski fahren möchte, muss sich daher beeilen: Auf Sachsens höchstem Berg, dem Fichtelberg, liegen derzeit noch 40 Zentimeter Schnee – sechs von sieben Pisten sind geöffnet.

Viel Regen sorgt für Hochwassergefahr

Bis einschließlich Dienstag bleibt es vielerorts bewölkt und regnerisch. „Niederschläge und Schneeschmelze haben dabei vor allem in den Oberläufen der Gewässer zu Wasserstandsanstiegen geführt“, teilte die Hochwasservorhersagezentrale Sachsen-Anhalt mit. In Sachsen-Anhalt wird mit höheren Wasserständen an den Oberläufen von Ilse und Bode sowie an deren Nebenflüssen gerechnet. Auch an Jeetze und Dumme sind steigende Pegel möglich. Nach Angaben des länderübergreifenden Hochwasserportals können die Pegelstände auch in Teilen Thüringens, vor allem im Thüringer Wald und am Südharzrand, ansteigen.

In Sachsen könnten die Wasserstände an Elbezuflüssen in der Sächsischen Schweiz und im Westlausitzer Bergland zunehmen. Derzeit liegen die Pegelstände jedoch in allen betroffenen Regionen noch im unkritischen Bereich. Eine größere Hochwassergefahr besteht aktuell nicht.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind in den nächsten Tagen zwar Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen angesagt. „Doch ob das wirklich der Frühlingsbeginn ist, ist schwer vorherzusagen“, betonte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes.