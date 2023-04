Das Wetter spielt zwar noch nicht so recht mit. Dennoch eröffnen nun die ersten Freibäder und starten in die Sommersaison.

Hannover - Mit dem Annabad hat in Hannover eines der ersten Freibäder in Niedersachsen eröffnet. Mitglieder des Polizei-Sportvereins Hannover trauten sich bei Temperaturen um die zehn Grad in das Wasser und schwammen die ersten 100 Meter, wie der Verein mitteilte. Bereits Mitte April hatte in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) ein neues Freibad zusammen mit der dortigen Landesgartenschau eröffnet.

Auf richtiges Freibadwetter müssen Schwimmerinnen und Schwimmer aber wohl noch ein wenig warten. Nachhaltig wärmere Temperaturen seien derzeit nicht in Sicht, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Das sei allerdings nicht weiter verwunderlich: Niedersachsen erlebe derzeit gewöhnliches April-Wetter mit einzelnen sommerähnlichen Tagen sowie Tagen, an denen noch verbreitet Frost auftauche. „In den vergangenen Jahren wurden wir sehr verwöhnt. Dieses Jahr ist es so, wie es vor 20 oder 30 Jahren üblich war“, sagte der Meteorologe.

In den vergangenen Tagen war es in Niedersachsen oft noch relativ kühl. In Hannover-Langenhagen kletterte das Thermometer demnach etwa nur an vier Tagen auf mehr als 15 Grad Celsius. Die bisherige Höchsttemperatur für den Monat wurde dort am 22. April mit 23,5 Grad erreicht. Im Annabad lag die Wassertemperatur am Donnerstag bei etwa 23 Grad Celsius.