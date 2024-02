Hannover/Celle - Zum ersten Mal überhaupt steht eine Frau an der Spitze einer der drei niedersächsischen Generalstaatsanwaltschaften. Katrin Ballnus, zuvor Leitende Oberstaatsanwältin in Hannover, habe am 1. Februar die Nachfolge von Frank Lüttig bei der Generalstaatsanwaltschaft Celle angetreten, teilte das niedersächsische Justizministerium am Freitag mit. Das Ministerium sprach von einem „historischen Wechsel“, Justizministerin Kathrin Wahlmann sagte, Ballnus sei „klug, entschlossen und erfahren: Sie ist ein echter Glücksfall für die Justiz“.

Die SPD-Politikerin betonte, mit Katrin Ballnus stehe „auch in Zukunft eine beeindruckende Persönlichkeit an der Spitze der Generalstaatsanwaltschaft Celle“. Sie habe in ihrer Laufbahn oft unter Beweis gestellt, über „exzellente Fähigkeiten als Führungskraft“ zu verfügen. Lüttig, der nach mehr als elf Jahren im Amt in den Ruhestand getreten sei, danke sie für seine Arbeit als oberster Strafverfolger im Bezirk des Oberlandesgerichts Celle.

Den Angaben zufolge trat Ballnus 1997 in den niedersächsischen Justizdienst ein, zunächst als Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Lüneburg. Nach mehreren Jahren in der Abteilung Strafrecht des niedersächsischen Justizministeriums stand sie als Leitende Oberstaatsanwältin den beiden größten Staatsanwaltschaften des Landes in Braunschweig und Hannover vor. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle ist die vorgesetzte Behörde der sechs Staatsanwaltschaften im Bezirk. Sie ist laut Ministerium die größte der drei niedersächsischen Generalstaatsanwaltschaften.