Nach den Warnstreiks rollen Busse und Bahnen wieder – aber nicht überall. In Halle etwa müssen Fahrgäste noch auf den öffentlichen Nahverkehr verzichten. In Magdeburg rollt's wieder.

Magdeburg - Nachdem der öffentliche Personennahverkehr am Donnerstag in Teilen des Landes wegen Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi zum Erliegen gekommen war, rollen erste Busse und Bahnen wieder. So gibt es bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben seit 2.30 Uhr wieder planmäßigen Linienverkehr, auch bei der Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft ist der Streik beendet, wie die Unternehmen mitteilten.

In den Depots bleiben Busse und Straßenbahnen weiterhin im Burgenlandkreis und in Halle. Bei der Halleschen Verkehrs-AG (Havag) ist eigenen Angaben zufolge von 5.00 bis 20.00 Uhr ein eingeschränkter Ersatzfahrplan in Kraft. „Wir gehen davon aus, dass am Montag, 2. März, mit Betriebsbeginn alle Linien wieder nach dem regulären Fahrplan verkehren“, teilte die Havag mit.

Einführung der 35-Stunden-Woche oder Wahlmodell

Die Gewerkschaft fordert unter anderem die Einführung der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Als Alternative schlägt Verdi ein Wahlmodell vor, das freiwillig längere Arbeitszeiten gegen Geld, zusätzliche freie Tage oder Zeitgutschriften ermöglicht. Für die Arbeit in der Nacht und an den Wochenenden werden höhere Zuschläge verlangt.

Verdi verlangt Ruhezeiten ohne Unterbrechung

Zudem pocht die Gewerkschaft auf verlässliche Ruhezeiten. Es müsse ununterbrochene Ruhezeiten ohne Ausnahmen geben, um Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten zu schützen. Ferner verlangt Verdi Verbesserungen für Auszubildende, etwa durch mehr Freistellungen für die Prüfungsvorbereitung und die Übernahme der Kosten für den Führerschein.